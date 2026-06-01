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Visite guidée du parcours scénographique, Villa Durazzo Pallavicini, Genova

Visite guidée du parcours scénographique, Villa Durazzo Pallavicini, Genova

Visite guidée du parcours scénographique, Villa Durazzo Pallavicini, Genova samedi 6 juin 2026.

Lieu : Villa Durazzo Pallavicini

Adresse : Via Ignazio Pallavicini 13 Genova

Ville : 16155 Genova

Département : Genova

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : €25 (11€ entrée + 14€ visite guidée), 15€ enfants 6-12 ans), maximum 25 personnes, chaussures confortables

Visite guidée du parcours scénographique Samedi 6 juin, 10h30 Villa Durazzo Pallavicini Genova

€25 (11€ entrée + 14€ visite guidée), 15€ enfants 6-12 ans), maximum 25 personnes, chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Visite guidée
Nous vous emmènerons découvrir le parcours scénographique et théâtral du parc.
Admirez les décors monumentaux réalisés par Michele Canzio et enveloppés dans une nature qui,
du Prologue jusqu’à l’Exode, il change peu à peu avec des fleurs et des plantes monumentales, exotiques et
méditerranéennes.
Parcours d’environ 3 km en anneau, qui alterne des montées par endroits sur un plan

Villa Durazzo Pallavicini Via Ignazio Pallavicini 13 Genova Genova 16155 Ponente Genova Liguria +39 3938830842 https://www.villadurazzopallavicini.it [{« type »: « link », « value »: « https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/ »}] Le jardin, commandé en 1840 par le marquis Ignazio Pallavicini à l’architecte Michele Canzio, est un exemple admirable de parcours maçonnique, articulé en une séquence de scénographies qui le caractérisent comme œuvre théâtrale accomplie, où chaque élément a une signification précise. Un mobilier éclectique marque le passage de la civilisation urbaine à la vie en pleine nature. Le jardin est présent dans le projet de valorisation gardenrouteitalia.it
Visite guidée

©villadurazzopallavicini

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