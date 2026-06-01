Visite libre du parc de la Villa Durazzo Pallavicini, Villa Durazzo Pallavicini, Genova

Visite libre du parc de la Villa Durazzo Pallavicini 6 et 7 juin Villa Durazzo Pallavicini Genova

€13 entier, €11 réduit résidents Commune de Gênes-over 65-ragazzi 13-18 ans-possessori disability card, €7 bambini 6-12 anni, gratuit bambini 0-5 anni- accompagnateurs handicapés-guides et journalistes, dernier accès à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Vous pourrez visiter le parc librement avec un seul billet d’entrée, explorer le parcours scénique imaginé par le marquis Pallavicini en 800 et découvrir tous ses lacs, architectures, arbres monumentaux et plantes exotiques

Villa Durazzo Pallavicini Via Ignazio Pallavicini 13 Genova Genova 16155 Ponente Genova Liguria +39 3938830842 https://www.villadurazzopallavicini.it Le jardin, commandé en 1840 par le marquis Ignazio Pallavicini à l’architecte Michele Canzio, est un exemple admirable de parcours maçonnique, articulé en une séquence de scénographies qui le caractérisent comme œuvre théâtrale accomplie, où chaque élément a une signification précise. Un mobilier éclectique marque le passage de la civilisation urbaine à la vie en pleine nature. Le jardin est présent dans le projet de valorisation gardenrouteitalia.it

Vous pourrez visiter le parc librement avec un seul billet d’entrée, explorer le parcours scénique imaginé par le marquis Pallavicini en 800 et découvrir tous ses lacs, architectures, arbres et…

©villadurazzopallavicini