Visite guidée du patrimoine de Flaine, Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1), Flaine

Informations pratiques

Visite guidée du patrimoine de Flaine 19 et 20 septembre Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) Haute-Savoie

Gratuit. Visite en français limitée à 40 places. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Partez à la découverte de Flaine, station conçue par l’architecte Marcel Breuer à la fin des années 1960.

De la naissance du projet aux choix architecturaux et urbanistiques, cette visite vous invite à comprendre ce qui fait de Flaine un patrimoine moderne unique.

Au fil du parcours, vous découvrirez également les spectaculaires œuvres d’art (Picasso, Dubuffet, Vasarely,…) qui jalonnent la station et participent pleinement à son identité.

Une visite pour porter un nouveau regard sur Flaine, entre architecture, art et paysage.

Attention : La station étant fermée en intersaison, aucun commerce, restaurant ou hébergement ne sera ouvert ce week-end-là : seul le Centre d’Art accueillera le public.

Les visiteurs sont invités à prévoir leur pique-nique. La route d’accès est ouverte et le parking P2, à Flaine Forum, est gratuit.

Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) Route de desserte de Flaine Forum 74300 Flaine Flaine 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 90 41 73 https://www.centredartdeflaine.com/ https://www.instagram.com/centreartflaine/ [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11143/104846 »}] Depuis 1970, le Centre d’Art de Flaine, situé au cœur de la station, en est aussi l’âme.

Ses expositions d’art contemporain ont accueilli parmi les plus grands artistes du 20ième siècle, et une nouvelle génération a pris le relais avec beaucoup de talent.

Il est le lieu incontournable de votre séjour à Flaine. Le Centre d’Art se situe au 1er étage de la galerie marchande de Flaine Forum, à côté de la banque et de la pharmacie.

Vous venez en voiture ? Le parking le plus proche est celui du P2, il est situé juste avant l’entrée de Flaine Forum.

Partez à la découverte de Flaine, station conçue par l’architecte Marcel Breuer à la fin des années 1960.

©Daniel Durand