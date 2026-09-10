Visite guidée du pavillon néogothique romantique, Château de Scopont, Maurens-Scopont

Informations pratiques

Visite guidée du pavillon néogothique romantique 19 et 20 septembre Château de Scopont Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le pavillon romantique néogothique de Scopont, niché au cœur d’un parc arboré de 12 hectares, à 200 mètres du château.

En 1976, Bernard d’Ingrando découvre par hasard le domaine, alors en très mauvais état. Il entreprend de sauver ce patrimoine remarquable, dont le pavillon, véritable « folie » romantique, témoigne encore aujourd’hui d’une histoire singulière. Rare et fragile, l’édifice est toujours en attente de restauration.

La visite guidée vous permettra d’en découvrir l’histoire et l’architecture. Ce pavillon de style néogothique abritait autrefois des éléments de sculptures médiévales issus des démolitions post-révolutionnaires. Ces vestiges sont aujourd’hui conservés à Toulouse, dans les collections du musée des Augustins et du cloître des Jacobins.

Le parcours sera également l’occasion d’évoquer la richesse naturelle du parc, refuge d’une biodiversité remarquable, notamment de la jacinthe de Rome, une espèce protégée.

Une découverte placée sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », afin de sensibiliser le public à la sauvegarde et à l’avenir de ce patrimoine exceptionnel.

Château de Scopont 159 impasse de Scopont, 81470 Maurens-Scopont Maurens-Scopont 81470 Tarn Occitanie 06 75 23 49 70 https://www.chateau-de-scopont.com https://facebook.com/lechateaudescopont Le domaine de Scopont se compose de quatre entités : le château, l’orangerie, le pavillon et son point fort, son parc arboré. Les vestiges les plus anciens du château remontent au XVe siècle. Le château, rénové au XVIIIe siècle, abrite un salon orné de gypseries rocailles. Au XIXe siècle, il devient le lieu de naissance de la Société Archéologique du Midi de la France et est complété par l’orangerie néo-classique. Le parc abrite le pavillon de style néo-gothique qui protège des éléments de sculptures médiévales provenant des démolitions post-révolutionnaires. Ces éléments sont aujourd’hui des pièces importantes du musée des Augustins du cloître des Jacobins à Toulouse.

Le parc arboré sert de refuge à des espèces végétales et animales protégées, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité de notre territoire. Il joue également un rôle crucial dans la protection d’espèces en voie de disparition, telles que la jacinthe de Rome. Places de parking.

Découvrez le pavillon romantique néogothique de Scopont, niché au cœur d’un parc arboré de 12 hectares, à 200 mètres du château.

©associationrenaissancechâteaudescopont