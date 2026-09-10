Visite guidée du petit musée de l’huître Port ostréciole Cabane n°68 Andernos-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Port ostréciole Cabane n°68 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Visite guidée du petit musée de l’huître
Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-22 2026-10-29
Le temps d’une visite d’une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l’huître , la perle du Bassin.
Rdv Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole. .
Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Visite guidée du petit musée de l’huître
L’événement Visite guidée du petit musée de l’huître Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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