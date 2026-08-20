Visite guidée du Pont des Arches, Le Pont des Arches, Villards-d’Héria

Informations pratiques

Visite guidée du Pont des Arches 18 – 20 septembre Le Pont des Arches Jura

gratuit en dessous de 12 ans, visite en groupe de 18 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez un site archéologique majeur de la Gaule romaine. Sanctuaire gallo-romain implanté sur deux sites distants d’un kilomètre. l’occupation s’étend sur plus de 13 ha. Le site du Pont des Arches est également ouvert à la visite commentée.

https://vimeo.com/1092666538

Le Pont des Arches 24 Rue du Pont des Arches, 39260 Villards-d’Héria, France Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0617743599 https://pontdesarches.fr [{« type »: « link », « value »: « https://pontdesarches.fr »}] [{« data »: {« author »: « onnoarcheo », « cache_age »: 86400, « description »: « Sanctuaire de Villards d’Hu00e9ria », « type »: « video », « title »: « VDH1_1 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2025799189-c1ca9e07fced5d93180b084bb4f393b2b6923fb3b2d30f9fb9216d05703706d6-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1092666538 », « thumbnail_height »: 2160, « author_url »: « https://vimeo.com/user13393210 », « thumbnail_width »: 3840, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Découvrez un site archéologique majeur de la Gaule romaine. Sanctuaire gallo-romain implanté sur deux sites distants de un kilomètre. l’occupation s’étend sur plus de 13 ha. Le site du Pont des est à…

© R.Grebot – onno archeo