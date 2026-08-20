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AGENDA · Pénerf

Visite guidée du port de Pénerf, Port de Pénerf, Damgan, Pénerf

samedi 19 septembre 2026 · Port de Pénerf, Damgan · Pénerf

Visite guidée du port de Pénerf, Port de Pénerf, Damgan, Pénerf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Port de Pénerf, Damgan
Adresse
56750 Damgan - Pénerf
Ville
56750 Pénerf
Département
Morbihan
Tarif
Rendez-vous devant le Bureau du Port.

Visite guidée du port de Pénerf Samedi 19 septembre, 16h30 Port de Pénerf, Damgan Morbihan

Rendez-vous devant le Bureau du Port.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée, proposée par Cécile Cauchy et organisée par Damgan La Roche Bernard Tourisme.
Histoire du port à travers ses différentes fonctions au cours de l’histoire (port de commerce, salines, port ostréicole…).

Port de Pénerf, Damgan 56750 Damgan – Pénerf Pénerf 56750 Morbihan Bretagne https://port-penerf-damgan.com/ https://www.damgan.fr/vie-quotidienne-100005/vie-maritime/nautisme/le-port-de-penerf.html Port de Pénerf
Visite guidée du Port de Pénerf

Studio Jezequel