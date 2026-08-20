Visite guidée du port de Pénerf, Port de Pénerf, Damgan, Pénerf
samedi 19 septembre 2026 · Port de Pénerf, Damgan · Pénerf
Informations pratiques
Visite guidée du port de Pénerf Samedi 19 septembre, 16h30 Port de Pénerf, Damgan Morbihan
Rendez-vous devant le Bureau du Port.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite guidée, proposée par Cécile Cauchy et organisée par Damgan La Roche Bernard Tourisme.
Histoire du port à travers ses différentes fonctions au cours de l’histoire (port de commerce, salines, port ostréicole…).
Port de Pénerf, Damgan 56750 Damgan – Pénerf Pénerf 56750 Morbihan Bretagne https://port-penerf-damgan.com/ https://www.damgan.fr/vie-quotidienne-100005/vie-maritime/nautisme/le-port-de-penerf.html Port de Pénerf
Visite guidée du Port de Pénerf
Studio Jezequel