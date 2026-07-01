AGENDA · Guipry-Messac
Visite guidée du port historique Guipry-Messac
samedi 25 juillet 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Visite guidée du port historique
Square de la Liberté Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22 2026-09-20
Sa construction, son environnement, canalisation, navigation, commerce du sel … .
Square de la Liberté Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 71 05 90
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English :
L’événement Visite guidée du port historique Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté