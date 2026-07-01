Informations pratiques

Guipry-Messac

Visite guidée du port historique

Square de la Liberté Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22 2026-09-20

Sa construction, son environnement, canalisation, navigation, commerce du sel … .

Square de la Liberté Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 71 05 90

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English :

L’événement Visite guidée du port historique Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté