Visite guidée du poste de commandement de l’artillerie côtière de l’armée de terre allemande, Poste de commandement « Chef de Caux », Sainte-Adresse

Visite guidée du poste de commandement de l’artillerie côtière de l’armée de terre allemande Dimanche 20 septembre, 14h00 Poste de commandement « Chef de Caux » Seine-Maritime

3€, présence d’un escalier, prévoir chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous découvrirez les nombreuses pièces sur 3 niveaux de cet ouvrage qui abritait le commandement des batteries d’artillerie côtière de l’armée de terre allemande, vous apprécierez la vue qu’avaient les observateurs au niveau de la salle de veille, vous serez transporté dans l’histoire locale au travers des documents d’archives et des aménagements réalisés dans l’ouvrage.

Un bâtiment très discret dans le paysage avec son camouflage unique.

Poste de commandement « Chef de Caux » 1 rue Chef de Caux, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie 06 69 74 22 42 https://www.lehavrehistoireetpatrimoine.fr/ https://www.facebook.com/lehavrehistoireetpatrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavrehistoireetpatrimoine.fr/Notre-offre-de-visites »}] PC de l’artillerie côtière de l’armée de terre allemande, ce PC commandait le feu des différentes batteries de canons installées sur la côte pour la défense de la forteresse du Havre.

Ce bunker, sur 3 niveau, doté de nombreuses salles, est revêtu d’un camouflage unique qui le rendait quasi invisible, se fondant dans le paysage.

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