Visite guidée du réservoir de Courrières, Chateau d’eau de Courrières, Courrières

Informations pratiques

Visite guidée du réservoir de Courrières Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 Chateau d’eau de Courrières Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Depuis plus de 50 ans, le château d’eau de Courrières veille sur un territoire entier. Point névralgique du réseau d’eau de la Communauté d’Agglomération Henin-Carvin, il alimente 4 communes : Carvin, Courrières, Libercourt et Oignies.

Venez découvrir cet emblématique ouvrage qui abrite 1 000 m3 d’eau et qui a été l’objet, en 2025, d’une rénovation intégrale.

Chateau d’eau de Courrières Courrières Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/rx0ynw »}]

Depuis plus de 50 ans, le château d’eau de Courrières veille sur un territoire entier. Point névralgique du réseau d’eau de la Communauté d’Agglomération Henin-Carvin, il alimente 4 communes : et 1…

©act Studio