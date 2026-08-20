Visite guidée du sémaphore de Barfleur, Sémaphore de Barfleur, Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Visite guidée du sémaphore de Barfleur Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sémaphore de Barfleur Manche

Durée 30 min env, 6 pers. max par groupe, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). Le personnel se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille.

Il est installé dans le premier phare en granit de 25 m de haut construit en 1774.

Rendue inutile par l’édification d’un second phare de 75 m en 1834, cette tour devient sémaphore en 1861,

Une nouvelle chambre de veille panoramique, situé coté mer, a été reconstruite en 2001,

Neuf guetteurs se relayent ici nuit et jour, toute l’année pour assurer la surveillance des côtes et de la circulation maritime au Nord-Est du Cotentin.

Sémaphore de Barfleur 27 route du Phare, 50760 Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr »}]

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille.

©Lumir Lugué/Marine Nationale/Défense