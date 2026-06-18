Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon
Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 4 juillet 2026.
Bougon
Visite guidée du site archéologique
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le temps d’une visite guidée du site archéologique, remontez jusqu’au Néolithique, dernière période de la Préhistoire. Apprenez en plus sur les populations qui ont construit les tumulus !
Nombre de places limité
Réservation conseillée https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-visites/ ou au 05 49 05 12 13 .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Visite guidée du site archéologique
L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 79