Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 4 juillet 2026.

Bougon

Visite guidée du site archéologique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le temps d’une visite guidée du site archéologique, remontez jusqu’au Néolithique, dernière période de la Préhistoire. Apprenez en plus sur les populations qui ont construit les tumulus !

Nombre de places limité

Réservation conseillée https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-visites/ ou au 05 49 05 12 13 .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 79