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Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Musée des tumulus de Bougon

Adresse : Lieu-dit la chapelle

Ville : 79800 Bougon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Visite guidée du site archéologique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le temps d’une visite guidée du site archéologique, remontez jusqu’au Néolithique, dernière période de la Préhistoire. Apprenez en plus sur les populations qui ont construit les tumulus !

Nombre de places limité

Réservation conseillée https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-visites/ ou au 05 49 05 12 13   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite guidée du site archéologique

L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 79