Visite guidée du site archéologique du Vernai, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique du Vernai 19 et 20 septembre Site archéologique du Vernay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons différentes visites guidées.

– Visite guidée par l’archéologues en charge des fouilles (1h30)

Départ des visites guidées: 10h 15, 14h 15.

L’archéologue restera à votre disposition en fin d’après-midi pour répondre à toutes vos questions.

– Visite à thème

Départ en fonction de la demande. (Dernier départ à 11h15 et 17h15)

– Visite à deux voix avec une archéologue et un conteur.

Départ à 17h le dimanche

– Visite guidée du jardin antique expérimental et du rucher antique

Départ en fonction de la demande. (Dernier départ à 11h et à 17h)

– Présentation des matériaux de constructions trouvés lors des fouilles de la villa (samedi et dimanche matin)

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr

Nous vous proposons différentes visites guidées.

©archéosrj