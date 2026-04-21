Visite guidée du site de Boutavent Site naturel de Boutavent Iffendic

Iffendic

Visite guidée du site de Boutavent

Site naturel de Boutavent Route de Saint Péran Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le jeudi 27 août, de 14h30 à 16h, venez découvrir l’histoire et les secrets du domaine archéologique de Boutavent lors d’une visite guidée.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Montfort Communauté, situé au lac de Trémelin.

Tarif 3€ par personne. .

Site naturel de Boutavent Route de Saint Péran Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Visite guidée du site de Boutavent Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté