Visite guidée du site de Gicon à 14h, Château de Gicon, Chusclan
samedi 19 septembre 2026 · Château de Gicon · Chusclan
Informations pratiques
Visite guidée du site de Gicon à 14h 19 et 20 septembre Château de Gicon Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de l’ancien château féodal
Construit sur un oppidum, l’ancien château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) se distingue par son donjon imposant et sa chapelle romane.
Restauré entre 1987 et 2006, il offre aujourd’hui aux visiteurs un superbe témoignage d’architecture défensive et religieuse médiévale.
Une visite guidée pour plonger dans l’histoire et admirer ce site remarquable.
Château de Gicon Le bourg, 30200 Chusclan Chusclan 30200 Gard Occitanie L’ancien château féodal avec donjon est construit sur un oppidum. Ce château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) et sa chapelle romane ont été restaurés entre 1987 et 2006. Route goudronnée puis chemin de randonnée.
Visite guidée de l’ancien château féodal
© Les amis de Gicon et du patrimoine
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