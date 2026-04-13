Visite guidée du site de Gondole, l’oppidum arverne des confluences, Plateau de Gondole, Le Cendre

Visite guidée du site de Gondole, l’oppidum arverne des confluences Dimanche 14 juin, 11h00 Plateau de Gondole Puy-de-Dôme

RDV au parking situé au carrefour de la rue du Grand Fossé et de la rue de

Gondole, au Cendre. Coordonnées GPS : 45°43’01.4»N 3°11’46.6»E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

En avant-première avant la mise en place d’un parcours d’interprétation en 2027, venez découvrir la ville arverne de Gondole en compagnie d’un médiateur. Cet oppidum de plaine méconnu par rapport à ses voisins haut-perchés, Gergovie et Corent, a livré de fascinantes découvertes rituelles, funéraires et artisanales, qui permettent d’en savoir plus sur le quotidien du territoire arverne au Ier siècle avant notre ère.

Plateau de Gondole Rue du grand fossé le cendre Le Cendre 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Au milieu du Ier siècle avant J.-C., dans la vallée de l’Allier, une importante agglomération coexiste avec les oppida de Corent et Gergovie : l’oppidum de Gondole. Un rempart massif constitué d’une levée de terre de 6 mètres de haut est aujourd’hui encore visible dans le paysage. Des visites guidées ponctuelles permettent de mieux comprendre l’histoire de cette cité arverne. RDV au parking situé au carrefour de la rue du Grand Fossé et de la rue de Gondole, au Cendre. Coordonnées GPS : 45°43’01.4»N 3°11’46.6»E

En avant-première avant la mise en place d’un parcours d’interprétation en 2027, venez découvrir la ville arverne de Gondole en compagnie d’un médiateur. Cet oppidum de plaine méconnu par rapport à a…

© Elsa SCHNEIDER-MANUCH – OT Clermont Auvergne Volcan