Visite guidée du site de l’Ilot de la Boisselle, L’îlot de La Boisselle, Ovillers-la-Boisselle

Informations pratiques

Visite guidée du site de l’Ilot de la Boisselle 19 et 20 septembre L’îlot de La Boisselle Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le site de l’Ilot de la Boisselle sera exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre – site ouvert en visite libre.

Visite guidée à 15H samedi et dimanche

L’îlot de La Boisselle 12 rue de la 34ème division – 80300 Ovillers-la-Boisselle Ovillers-la-Boisselle 80300 Somme Hauts-de-France http://www.ilotdelaboisselle.com https://www.facebook.com/ilotdelaboisselle/ Le site de l’îlot est l’une des sections les mieux préservés de la ligne de front de la Première Guerre mondiale. Les vestiges tant en surface qu’en sous-sol constituent un témoignage vibrant des soldats français, allemands et britanniques qui s’y sont battus. PARKING au site de l’Ilot (ne pas hésiter à rentrer sur le site)

Pique nique sur place autorisé

Le site de l’Ilot de la Boisselle sera exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre – site ouvert en visite libre.

©Claudie Llewellyn