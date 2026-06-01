Visite guidée du site gallo-romain Sanctuaire gallo-romain du Pont des Arches Villards-d’Héria samedi 13 juin 2026.

Villards-d’Héria

Visite guidée du site gallo-romain

Sanctuaire gallo-romain du Pont des Arches 24 Rue du Pont des Arches Villards-d’Héria Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-07-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

Visites guidées du site archéologique de Villards-d’Héria du 13 juin jusqu’au 20 septembre. Durée de 1h15, groupe de 18 personnes maximum.

Ouvert à la visite tous les jours

– Lundi Mardi Mercredi Jeudi à 11h00, 13h30, 15h00 ou 16h30

– Vendredi Samedi Dimanche 9h30, 11h00, 13h30, 15h00 ou 16h30

Réservation en ligne. Prévoir des chaussures adaptées. Parking à 200m du site. .

Sanctuaire gallo-romain du Pont des Arches 24 Rue du Pont des Arches Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté reservations@onnoarcheo.org

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English : Visite guidée du site gallo-romain

L’événement Visite guidée du site gallo-romain Villards-d’Héria a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE