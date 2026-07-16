Visite guidée du site médiéval Spoulgas de Bouan, Spoulga de Bouan, Bouan

Informations pratiques

Visite guidée du site médiéval Spoulgas de Bouan Samedi 19 septembre, 10h00 Spoulga de Bouan Ariège

Limité à 35 personnes. Inscription obligatoire au 06 11 54 55 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir un site médiéval qui servait de garnison aux chevaliers du comte de Foix, ainsi que les contes et légendes associés à ses murailles.

Spoulga de Bouan Le Bourg, 09310 Bouan Bouan 09310 Ariège Occitanie 06 11 54 55 74 http://lesgardiensdelasgleizes.fr/ Le terme « spoulga » désigne une grotte en occitan, particulièrement utilisé pour faire référence aux grottes fortifiées de l’Ariège. Dans les Quiès calcaires entourant Tarascon-sur-Ariège, de nombreuses grottes sont répertoriées, parmi lesquelles les plus célèbres sont Niaux, Bédeilhac et Lombrives. Au XIIe et XIIIe siècles, certaines d’entre elles ont été fortifiées, notamment Ornolac, Verdun et Bouan, dans la vallée de l’Ariège, afin de compléter le système défensif du Comté de Foix.

Les Spoulgas de Bouan sont les mieux préservées. Elles sont mentionnées pour la première fois dans les textes en 1272 et étaient la propriété des comtes de Foix. Situées à 500 mètres au nord de Bouan, entre Ussat-les-Bains et Sinsat, elles sont visibles depuis la RN 20. On peut clairement distinguer l’entrée de l’une d’entre elles ainsi que son mur crénelé.

Aujourd’hui, les gardiens de Las Gleizes sont responsables de l’entretien et de la mise en valeur du site. Parking sur la place du village, près de la mairie. Balade pour accéder au site.

Venez découvrir un site médieval qui servait de garnison aux chevaliers du comte de Foix ainsi que les contes et légendes associés à ces murailles

©gardiens de las gleizes