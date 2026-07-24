Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet Issendolus
samedi 19 septembre 2026 · Issendolus
Informations pratiques
Issendolus
Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet
Stèle commémorative Gabaudet Issendolus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Il y a 80 ans, en 1944, Figeac et son territoire étaient marqués par des engagements de résistance envers l’occupant et des actes de répression qui ont profondément affectés la population civile
Il y a 80 ans, en 1944, Figeac et son territoire étaient marqués par des engagements de résistance envers l’occupant et des actes de répression qui ont profondément affectés la population civile. Rafles, exécutions, destructions, mais aussi actions armées contre les nazis ou sabotages d’équipements utiles au Reich se sont déployés dans les mois précédant la Libération. Le 8 juin 1944, la ferme de Gabaudet, alors important centre de rassemblement des maquisards lotois, subissait l’attaque d’un détachement de la division SS Das Reich. Le site, non reconstruit après la guerre, témoigne encore de cette destruction. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement porté par le Grand-Figeac.
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Stèle commémorative Gabaudet Issendolus 46500 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com
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English :
80 years ago, in 1944, Figeac and its region were marked by resistance to the occupying forces and acts of repression that deeply affected the civilian population
L’événement Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet Issendolus a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lacapelle Marival