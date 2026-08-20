UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Francicot

Visite guidée du site militaire du Mugron, Mugron, Francicot

samedi 19 septembre 2026 · Mugron · Francicot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mugron
Adresse
Rue du Port 33710 Gauriac
Ville
33710 Francicot
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du site militaire du Mugron 19 et 20 septembre Mugron Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du site militaire du Mugron.

Mugron Rue du Port 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008
Visite guidée du site militaire du Mugron

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