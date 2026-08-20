AGENDA · Francicot
Visite guidée du site militaire du Mugron, Mugron, Francicot
samedi 19 septembre 2026 · Mugron · Francicot
Informations pratiques
Visite guidée du site militaire du Mugron 19 et 20 septembre Mugron Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du site militaire du Mugron.
Mugron Rue du Port 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008
Visite guidée du site militaire du Mugron