Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez
Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez mardi 25 août 2026.
Douarnenez
Visite guidée du site naturel des Plomarc’h
Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Balade commentée sur le site naturel des Plomarc’h situé à proximité du port du Rosmeur à Douarnenez. Au fil de cette visite commentée se dévoileront les trésors du passé dont une usine de salaison de poissons gallo-romaine et un ancien village du 18 ème. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. .
Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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