Visité guidée du Souterrain d’Hallines construit par l’Organisation TODT, HALLINES souterrain Allemand Organisation TODT, Hallines

Informations pratiques

Visité guidée du Souterrain d’Hallines construit par l’Organisation TODT 19 et 20 septembre HALLINES souterrain Allemand Organisation TODT Pas-de-Calais

Entrée 2€ adultes, gratuit pour les enfants accompagnés (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un souterrain construit par l’organisation TODT entre 1943 et 1944, ce dernier était destiné à aménager des bureaux d’études pour le Génie Allemand Stab Pi 27 (constructions mur de l’atlantique et sites V1, V2, V3) visite guidée par groupe de 10 à 15 personnes (pas de réservation, plusieurs guides seront disponibles) durée de la visite environ 45 min/1h00

Prendre une veste ou un vêtement chaud, la température et de 12°C

Public concerné : Tout public

HALLINES souterrain Allemand Organisation TODT Rue de l’église 62570 Hallines Hallines 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.facebook.com/groups/209314553684972/ Visite guidée d’un souterrain construit par l’organisation TODT pour aménager des bureaux d’études destinés au Génie Allemand Stab Pi 27 (constructions mur de l’atlantique et sites V1, V2, V3) visite guidée par groupe de 10 à 15 personnes (pas de réservation, plusieurs guides seront disponibles) durée de la visite environ 45 min/1h00

Prendre une veste ou un vêtement chaud, la température et de 12°C

Public concerné : Tout public Stationnement possible sur le chemin le long de la voie ferrée

Visite guidée d’un souterrain construit par l’organisation TODT entre 1943 et 1944, ce dernier était destiné à aménager des bureaux d’études pour le Génie Allemand Stab Pi 27 (constructions mur de et…

©S.Milamon