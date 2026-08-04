Visite guidée du stade de Roudourou Stade de Roudourou Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Visite guidée du stade de Roudourou

Stade de Roudourou Rue du Manoir Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Séances du jour 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 17h30-19h

Visitez l’enceinte d’En Avant avec le journaliste Pierre Henry-Dufeil. Pendant 1h30, parcourez les couloirs, des loges aux vestiaires, jusqu’au bord de la pelouse. Venez également découvrir le maillot porté par Eduardo lors de la finale 2009 dans l’exposition sur l’histoire de l’EAG ! Choisissez votre créneau dans la rubrique Visites Stade du Roudourou de la billetterie de l’En Avant ! Visite accessible aux PMR. Les dates proposées 14 (10h30-12h / 14h-15h30), 15 (10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 17h30-19h) et 16 août (10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30). .

Stade de Roudourou Rue du Manoir Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 13 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du stade de Roudourou Guingamp a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol