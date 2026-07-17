Visite guidée du Temple maçonnique de Piolenc, 380 Avenue de l’Aygues, Piolenc

Informations pratiques

Visite guidée du Temple maçonnique de Piolenc 19 et 20 septembre 380 Avenue de l’Aygues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Temple maçonnique de Piolenc appartenant à la Grande Loge de France, obédience masculine s’ouvre au public depuis une douzaine d’années. Ce temple richement décoré figure parmi les plus beaux en France. Il s’inscrit dans la volonté de faire rayonner un patrimoine artistique notamment l’oeuvre de Serge Boÿer qui avec son épouse Fabienne ont été les maîtres d’oeuvre de cette création ésotérique. Ce temple est un livre de pierre qui parlera aux visiteurs qu’il soit maçon ou profane. Des visites permettront d’entrevoir ce monde énigmatique.

380 Avenue de l’Aygues 84420 Piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 19 26 37 13 https://www.gldf.org Le Temple maçonnique de Piolenc appartenant à la Grande Loge de France, obédience masculine s’ouvre au public depuis plusieurs années. C’est la possibilité d’accéder pendant deux jours, à un Temple qui figure parmi les plus beaux en France et ainsi lever un peu le voile sur ces activités discrètes par des visites guidées et commentées. Parking permettant le stationnement et accès possible pour les personnes ayant des difficultés de déplacement

Le Temple maçonnique de Piolenc appartenant à la Grande Loge de France, obédience masculine s’ouvre au public depuis une douzaine d’années. Ce temple richement décoré figure parmi les plus beaux en…

©Alain Lloret