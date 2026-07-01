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Visite guidée du temple, Temple hindouiste de Radhakripa, Saint-Étienne-du-Rouvray

dimanche 20 septembre 2026 · Temple hindouiste de Radhakripa · Saint-Étienne-du-Rouvray

Visite guidée du temple, Temple hindouiste de Radhakripa, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple hindouiste de Radhakripa
Adresse
41 rue du Madrillet, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, 70 pers. max.

Visite guidée du temple Dimanche 20 septembre, 15h00 Temple hindouiste de Radhakripa Seine-Maritime

Durée 1h30, 70 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

visite guidee
– de l’extérieur : les 2 bassins et le temple de Shiva
– de l’intérieur du temple : les deites, le mobilier, le culte vaisnava, la vie du temple et des personnes qui y vivent

Temple hindouiste de Radhakripa 41 rue du Madrillet, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie 02 35 62 53 13 https://www.radhakripa-rouen.fr Le temple hindouiste de Radhakripa est le temple de la congrégation de l’ordre monastique vaisnava, la seule congrégation religieuse hindouiste légalement reconnue par le gouvernement français. Ce temple a été construit par les moines eux-mêmes. L’endroit est décoré de peintures murales, de fresques au plafond, de meubles sculptés en Inde, de bassins d’ornement extérieurs et d’un petit musée qui présente cette tradition indienne.
visite guidee

©Roger Annick

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