Visite guidée du théâtre | Journées du Patrimoine Square du théâtre Hérouville-Saint-Clair
samedi 19 septembre 2026 · Square du théâtre · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Hérouville-Saint-Clair
Visite guidée du théâtre | Journées du Patrimoine
Square du théâtre Comédie de Caen CDN de Normandie Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Comédie de Caen, vous propose la visite du théâtre d’Hérouville.
Découvrir la salle de spectacle, les loges, les plateaux, les ateliers de constuction des décors, des costumes… Durée 1h30.
La Comédie de Caen, vous propose la visite du théâtre d’Hérouville.
Découvrir la salle de spectacle, les loges, les plateaux, les ateliers de constuction des décors, des costumes… Durée 1h30. .
Square du théâtre Comédie de Caen CDN de Normandie Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie renseignement@comediecaen.fr
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English : Visite guidée du théâtre | Journées du Patrimoine
The Comédie de Caen invites you to take a tour of the Hérouville Theatre.
Explore the auditorium, the dressing rooms, the stages and the workshops where sets and costumes are made… Duration: 1 hour 30 minutes.
L’événement Visite guidée du théâtre | Journées du Patrimoine Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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