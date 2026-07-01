Visite guidée du tumulus, Fontenay-le-Marmion, Fontenay-le-Marmion

Informations pratiques

Visite guidée du tumulus 19 et 20 septembre Fontenay-le-Marmion Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Modalités de visite

Le site vous accueille les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine :

Visites guidées : Pour une immersion complète, réservez l’un des 3 créneaux exclusifs de visite commentée (attention, places limitées !)

Visite 1 : 10h30 – 11h30

Visite 2 : 14h – 15h

Visite 3 : 15h30 – 16h30

Rendez-vous au [Tumulus Néolithique, 14320 Fontenay-le-Marmion](Tumulus Néolithique, 14320 Fontenay-le-Marmion)

Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie 0672479216 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie/Dossiers/ressources/Le-tumulus-de-la-Hogue-a-Fontenay-le-Marmion [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 47 92 16 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.farnie@culture.gouv.fr »}] À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), plongez au cœur de l’un des plus exceptionnels monuments funéraires néolithiques de l’Ouest normand. Cette visite vous emmènera à la découverte des douze chambres circulaires qui composent ce cairn monumental. Accompagnés par le Service Régional de l’Archéologie, vous apprendrez à décrypter l’organisation sociale de l’époque ainsi que les techniques de fouilles et de restauration qui ont permis de redonner vie à ce site prestigieux. Entre science, architecture et rituels anciens, venez percer les mystères de la Hogue…

Monument funéraire du Néolithique moyen (4500 – 4000 av. J.-C.), ce cairn quadrangulaire de 40 m x 30 m est l’un des plus anciens de la façade atlantique. Il se distingue par 12 chambres circulaires en pierre sèche, couvertes de voûtes en encorbellement (4 à 5 m de diamètre). Identifié en 1829 par la Société des Antiquaires de Normandie, le tumulus atteignait alors 6,60 m de hauteur. Menacé par l’exploitation d’une carrière, il est sauvé par une acquisition privée en 1840. Désormais propriété de l’État, le site a fait l’objet de fouilles et de restaurations pérennisant ses maçonneries. Piste cyclable à proximité sur la D41B • Véhicule personnel mais espace restreint pour se garer, privilégier le stationnement à Fontenay-le Marmion ou May-sur-Orne et finir à pied • Monument difficilement accessible aux PMR

Modalités de visite

© François Levalet