Visite libre du tumulus, Fontenay-le-Marmion, Fontenay-le-Marmion

Informations pratiques

Visite libre du tumulus 19 et 20 septembre Fontenay-le-Marmion Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Modalités de visite

Le site vous accueille les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine :

Visite libre : Découvrez le site de façon autonome tout au long de la journée de 10h à 17h.

Des panneaux explicatifs sont à votre disposition sur le site pour vous accompagner.

Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie 0672479216 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie/Dossiers/ressources/Le-tumulus-de-la-Hogue-a-Fontenay-le-Marmion À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), plongez au cœur de l’un des plus exceptionnels monuments funéraires néolithiques de l’Ouest normand. Cette visite vous emmènera à la découverte des douze chambres circulaires qui composent ce cairn monumental. Accompagnés par le Service Régional de l’Archéologie, vous apprendrez à décrypter l’organisation sociale de l’époque ainsi que les techniques de fouilles et de restauration qui ont permis de redonner vie à ce site prestigieux. Entre science, architecture et rituels anciens, venez percer les mystères de la Hogue…

Monument funéraire du Néolithique moyen (4500 – 4000 av. J.-C.), ce cairn quadrangulaire de 40 m x 30 m est l’un des plus anciens de la façade atlantique. Il se distingue par 12 chambres circulaires en pierre sèche, couvertes de voûtes en encorbellement (4 à 5 m de diamètre). Identifié en 1829 par la Société des Antiquaires de Normandie, le tumulus atteignait alors 6,60 m de hauteur. Menacé par l’exploitation d’une carrière, il est sauvé par une acquisition privée en 1840. Désormais propriété de l’État, le site a fait l’objet de fouilles et de restaurations pérennisant ses maçonneries. Piste cyclable à proximité sur la D41B • Véhicule personnel mais espace restreint pour se garer, privilégier le stationnement à Fontenay-le Marmion ou May-sur-Orne et finir à pied • Monument difficilement accessible aux PMR

Modalités de visite

© François Levalet