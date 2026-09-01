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AGENDA · Lons-le-Saunier

Visite guidée du vieux Lons classique Place du 11 novembre Lons-le-Saunier

samedi 26 septembre 2026 · Place du 11 novembre · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place du 11 novembre
Adresse
Office de Tourisme
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
20 20 20 Tarif réduit Tarif spécial

Lons-le-Saunier

Visite guidée du vieux Lons classique

Place du 11 novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Visite guidée de la vielle ville sa rue aux 145 arcades, sa place colorée de vignerons…. venez découvrir les anecdotes et la petite histoire de ce cœur de ville aux belles demeures XVIIIème.
Tarif 6€/ad et gratuit les moins de 12 ans
Durée 1h30   .

Place du 11 novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01  christelle@lons-jura.fr

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English : Visite guidée du vieux Lons classique

L’événement Visite guidée du vieux Lons classique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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