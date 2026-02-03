Visite guidée du vieux village de Sahune

Sahune Drôme

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir le travail de l’association qui restaure et sauvegarde le vieux village, en compagnie de l’un de ses membres.

Prévoir chaussures fermées, couvre-chef, bouteille eau.

Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Come and discover the work of the association, which restores and preserves the old village, in the company of one of its members.

Bring closed shoes, headgear and a bottle of water.

