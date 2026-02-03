Visite guidée du vieux village de Sahune Sahune
Sahune Drôme
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
2026-07-01
Venez découvrir le travail de l’association qui restaure et sauvegarde le vieux village, en compagnie de l’un de ses membres.
Prévoir chaussures fermées, couvre-chef, bouteille eau.
Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
Come and discover the work of the association, which restores and preserves the old village, in the company of one of its members.
Bring closed shoes, headgear and a bottle of water.
L’événement Visite guidée du vieux village de Sahune Sahune a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale