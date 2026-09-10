Visite guidée du vieux village, Vieux village de Sahune, Sahune

Informations pratiques

Visite guidée du vieux village Samedi 19 septembre, 14h30 Vieux village de Sahune Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir le vieux village en compagnie des membres de l’association de restauration et de sauvegarde. La visite guidée vous permettra de découvrir tout le travail réalisé ainsi qu’un éco musée, un sentier botanique et une table d’orientation.

Vieux village de Sahune montée du château 26510 SAHUNE Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475274040 http://sahune.fr https://www.facebook.com/mairie.sahune26 Le vieux village, abandonné par ses habitants de la fin du XIXè siècle aux années 1930, est aujourd’hui rénové et entretenu par une association. Sentier botanique, écomusée et point de vue sur la vallée complètent la visite. parking à proximité

Venez découvrir le vieux village en compagnie des membres de l’association de restauration et de sauvegarde. La visite guidée vous permettra de découvrir tout le travail réalisé ainsi qu’un éco un et…

commune de Sahune