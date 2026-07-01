AGENDA · Aubussargues
Visite guidée du village d’Aubussargues, Commune d’Aubussargues, Aubussargues
dimanche 20 septembre 2026 · Commune d'Aubussargues · Aubussargues
Informations pratiques
Visite guidée du village d’Aubussargues Dimanche 20 septembre, 10h00 Commune d’Aubussargues Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée du village d’Aubussargues.
Dimanche 20 septembre 2026, rendez-vous place de l’église à 10h.
Commune d’Aubussargues Place de l’église, 30190 Aubussargues Aubussargues 30190 Gard Occitanie 0685874634 Temple de 1845
Dimanche 20 septembre 2026 rendez vous place de l’église a 10h.
©jc galant