Visite guidée du village d’Aubussargues, Commune d’Aubussargues, Aubussargues

Informations pratiques

Visite guidée du village d’Aubussargues Dimanche 20 septembre, 10h00 Commune d’Aubussargues Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du village d’Aubussargues.

Dimanche 20 septembre 2026, rendez-vous place de l’église à 10h.

Commune d’Aubussargues Place de l’église, 30190 Aubussargues Aubussargues 30190 Gard Occitanie 0685874634 Temple de 1845

Dimanche 20 septembre 2026 rendez vous place de l’église a 10h.

©jc galant