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Visite guidée du village d’Aubussargues, Commune d’Aubussargues, Aubussargues

dimanche 20 septembre 2026 · Commune d'Aubussargues · Aubussargues

Visite guidée du village d’Aubussargues, Commune d’Aubussargues, Aubussargues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune d'Aubussargues
Adresse
Place de l'église, 30190 Aubussargues
Ville
30190 Aubussargues
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du village d’Aubussargues Dimanche 20 septembre, 10h00 Commune d’Aubussargues Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du village d’Aubussargues.
Dimanche 20 septembre 2026, rendez-vous place de l’église à 10h.

Commune d’Aubussargues Place de l’église, 30190 Aubussargues Aubussargues 30190 Gard Occitanie 0685874634 Temple de 1845
Dimanche 20 septembre 2026 rendez vous place de l’église a 10h.

©jc galant