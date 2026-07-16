Visite guidée du village de Gréolières, Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière), Gréolières

Informations pratiques

Visite guidée du village de Gréolières 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Gréolières lors d’une visite guidée effectuée par Laurie de l’Office de Tourisme !

Situé au pied de la chaîne du Cheiron, le village surveille depuis tout temps

la haute vallée du Loup, comme en témoignent les ruines de ses deux

châteaux.

Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière) Route de Font Rougière 06620 Gréolières Gréolières 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489877334 https://www.villagesvalleesdazur-tourisme.fr/ [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 34 »}] Bureau d’Information Touristique de Gréolières village, ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Parking gratuit devant et à proximité.

Venez (re)découvrir le patrimoine de Gréolières lors d’une visite guidée effectuée par Laurie de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA