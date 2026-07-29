Informations pratiques

Montpeyroux

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine visite du village de Montpeyroux.

Un guide-conférencier de l’office de tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui marque encore les paysages et les mémoires. Rendez-vous sur la place du village, devant la fontaine, pour le départ de la visite. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English :

As part of European Heritage Days: a tour of the village of Montpeyroux.

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT