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AGENDA · Montpeyroux

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpeyroux

dimanche 20 septembre 2026 · Montpeyroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif

Montpeyroux

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine visite du village de Montpeyroux.
Un guide-conférencier de l’office de tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui marque encore les paysages et les mémoires. Rendez-vous sur la place du village, devant la fontaine, pour le départ de la visite.   .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83  oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English :

As part of European Heritage Days: a tour of the village of Montpeyroux.

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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