VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpeyroux
dimanche 20 septembre 2026 · Montpeyroux
Informations pratiques
Montpeyroux
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine visite du village de Montpeyroux.
Un guide-conférencier de l’office de tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui marque encore les paysages et les mémoires. Rendez-vous sur la place du village, devant la fontaine, pour le départ de la visite. .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr
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English :
As part of European Heritage Days: a tour of the village of Montpeyroux.
L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTPEYROUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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