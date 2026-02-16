Visite guidée du village de Seix Seix

Visite guidée du village de Seix

Place des Allées Seix Ariège

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-20

2026-07-09

Venez découvrir ce village au pied des Pyrénées pour découvrir le passé agro-pastoral et l’évolution de ce village frontalier.

Place des Allées Seix 09140 Ariège Occitanie +33 5 61 96 00 01 contact@tourisme-couserans-pyrenees.com

Come and discover this village at the foot of the Pyrenees and learn about its agro-pastoral past and the evolution of this frontier village.

