Informations pratiques

Vernet-les-Bains

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-23 2026-11-06 2026-11-20

De la station thermale courtisée au XIX° siècle au 1er village arboretum de France, en passant par la visite de l’église, découvrez le patrimoine et les traditions de Vernet les Bains.

Rdv devant l’Office de tourisme, sur réservation.

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2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

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English :

From the spa town that was all the rage in the 19th century to France’s first arboretum village—including a tour of the church—discover the heritage and traditions of Vernet-les-Bains.

Meet in front of the Tourist Office; reservations required.

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI CONFLENT CANIGO