Visite guidée du village du Bar-sur-Loup, Place de la Tour – Le Bar-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Tour - Le Bar-sur-Loup · Le Bar-sur-Loup

Informations pratiques

Visite guidée du village du Bar-sur-Loup 19 et 20 septembre Place de la Tour – Le Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine du Bar-sur-Loup lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !

Formée par un dédale de ruelles escarpées, la « Cité des Orangers » avec le donjon, le château et l’église Saint Jacques-le-Majeur autour de la place de la Tour, offre une vue remarquable sur l’entrée des Gorges du Loup

Place de la Tour – Le Bar-sur-Loup Place de la Tour – 06620 Le Bar-sur-Loup Le Bar-sur-Loup 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 36 »}] Parking gratuit à proximité

Venez (re)découvrir le patrimoine du Bar-sur-Loup lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA