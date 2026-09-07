Visite guidée du village et de la chapelle Notre-Dame de Consolation, Mairie La Bastide des Jourdans, La Bastide-des-Jourdans

samedi 19 septembre 2026 · Mairie La Bastide des Jourdans · La Bastide-des-Jourdans

Informations pratiques

Visite guidée du village et de la chapelle Notre-Dame de Consolation 19 et 20 septembre Mairie La Bastide des Jourdans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée du village et de la Chapelle Notre-Dame de Consolation

Organisée par l’association « le Patrimoine Bastidan »

Rendez-vous devant la mairie de La Bastide des Jourdans.

Retrouvez aussi la visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Consolation:

Samedi et Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Mairie La Bastide des Jourdans 84240 Bastide des jourdans La Bastide-des-Jourdans 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée du village et de la Chapelle Notre-Dame de Consolation

©VincentAgnes