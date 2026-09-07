Visite guidée du village et de la chapelle Notre-Dame de Consolation, Mairie La Bastide des Jourdans, La Bastide-des-Jourdans
samedi 19 septembre 2026 · Mairie La Bastide des Jourdans · La Bastide-des-Jourdans
Informations pratiques
Visite guidée du village et de la chapelle Notre-Dame de Consolation 19 et 20 septembre Mairie La Bastide des Jourdans Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée du village et de la Chapelle Notre-Dame de Consolation
Organisée par l’association « le Patrimoine Bastidan »
Rendez-vous devant la mairie de La Bastide des Jourdans.
Retrouvez aussi la visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Consolation:
Samedi et Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Mairie La Bastide des Jourdans 84240 Bastide des jourdans La Bastide-des-Jourdans 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite guidée du village et de la Chapelle Notre-Dame de Consolation
©VincentAgnes