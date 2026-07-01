Visite guidée du village fortifié de Larressingle, Village fortifié de Larressingle, Larressingle

Informations pratiques

Visite guidée du village fortifié de Larressingle 19 et 20 septembre Village fortifié de Larressingle Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À Larressingle, cap sur le Moyen Âge !

Suivez le guide et plongez au cœur du Moyen Âge à l’occasion d’une visite de Larressingle, village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

Cette remarquable cité fortifiée du XIIIᵉ siècle, considérée comme l’une des plus petites de France, vous dévoile ses secrets au fil d’une balade inoubliable.

Les mâchicoulis, meurtrières et autres tours imposantes vous transportent dans un autre temps. Les vénérables pierres de Larressingle ont tant d’histoires à raconter… Que cachaient ses remparts ? Par qui, quand et pourquoi ont-ils été érigés ?

Ici, l’embarquement est immédiat pour un véritable voyage dans le temps, au cœur d’un patrimoine médiéval exceptionnel.

Village fortifié de Larressingle Bourg, 32100 Larressingle Larressingle 32100 Gers Occitanie http://www.tourisme-condom.com Le plus petit village de France, classé parmi « les plus beaux villages de France », remarquablement restauré, témoigne de l’architecture médiévale gasconne du XIIIe siècle. Son église, classée au titre des Monuments historiques, date des XIIe et XIIIe siècles. Au cœur de l’enceinte s’élèvent les ruines imposantes du château seigneurial. Le pont de l’Artigue est à proximité.

À Larressingle, cap sur le Moyen Âge !

©Tourisme Condom