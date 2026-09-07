Visite guidée du village perché de Singles, Hôtel de ville, Singles

Informations pratiques

Visite guidée du village perché de Singles Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Hôtel de ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Explorez le village de SINGLES grâce à deux visites guidées, ou par une visite libre.

On y découvre l’église qui date du XIIe – XIIIe siècle, l’oratoire, les bâtiments rénovés en partenariat avec la fondation du patrimoine, ainsi que le panorama sur la vallée de la Burande.

Hôtel de ville 500 route de la mairie 63690 SIngles Singles 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez le village de SINGLES grâce à deux visites guidées, ou par une visite libre.

©Vantalon Matthieu