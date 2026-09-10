Visite guidée du village, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brisson-sur-Loire
Informations pratiques
Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 14h00 Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite commentée du village.
Saint-Brisson-sur-Loire Place de l’église, 45500 Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire http://aps-saintbrissonsurloire.fr [{« type »: « email », « value »: « aps.saintbrissonsurloire@orange.fr »}] Église avec quelques vestiges romans.
Témoin de l’histoire du village et du marquisat local. Parking
Visite commentée du village
© Christian Auger
À voir aussi à Saint-Brisson-sur-Loire (Loiret)
- Atelier Approche du Chien Saint-Brisson-sur-Loire 27 septembre 2026
- Immersion gourmande dans la Chambres d’hôtes Apart’é Saint-Brisson-sur-Loire 16 octobre 2026