Visite guidée du village, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 14h00 Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée du village.

Saint-Brisson-sur-Loire Place de l’église, 45500 Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire http://aps-saintbrissonsurloire.fr [{« type »: « email », « value »: « aps.saintbrissonsurloire@orange.fr »}] Église avec quelques vestiges romans.

Témoin de l’histoire du village et du marquisat local. Parking

Visite commentée du village

© Christian Auger