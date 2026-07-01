Visite guidée d’un château, Château de Clavy, Warby

Informations pratiques

Visite guidée d’un château 19 et 20 septembre Château de Clavy Ardennes

Inscription obligatoire, groupes de 12 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un ancien château marqué par son rôle défensif. La visite guidée débute par les extérieurs avant de vous faire pénétrer dans les espaces intérieurs, où subsistent de nombreux témoignages de son passé. Une plongée dans l’histoire du lieu.

Les extérieurs (parc et jardin) sont en accès libre pendant les deux jours.

Château de Clavy 16 avenue du château 08460 Clavy-Warby Warby 08460 Ardennes Grand Est 0671130248 [{« type »: « phone », « value »: « 0671130248 »}, {« type »: « email », « value »: « clavydelap@gmail.com »}] L’architecture et la structure du château de Clavy-Warby sont les témoins d’un château féodal qui comportait sans doute 5 ou 6 tours au XIVe siècle.

Il s’agit d’un bâtiment en « L », organisé autour d’une cour et comportant encore une tour ronde massive, la porte cochère de l’ancien pont-levis et des façades percées de meurtrières.

Le château fut remanié au XVIIe siècle : la date de 1644 est gravée dans la pierre au-dessus du porche. Stationnement conseillé sur la place du village, au pied de l’église (place Saint-Mathieu), le château est à 50 mètres.

Partez à la découverte d’un ancien château marqué par son rôle défensif. La visite guidée débute par les extérieurs avant de vous faire pénétrer dans les espaces intérieurs, où subsistent de nombreux…

© Anne-Laure Delaporte