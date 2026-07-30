Informations pratiques

Clavy-Warby

Visite guidée d’un château Journées Européennes du Patrimoine

16 avenue du château Clavy-Warby Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir un ancien château marqué par son rôle défensif au travers d’une visite guidée qui vous mènera dans les espaces intérieurs comme extérieurs. Horaires des visites commentées Samedi 19 11:00 12:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 18:00 Dimanche 20 11:00 12:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 18:00 Gratuit, places limitées à 12 personnes par visite. Inscription obligatoire Les extérieurs (parc et jardin) sont en accès libre pendant les deux jours.

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16 avenue du château Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est 06 71 13 02 48

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English :

Come discover an ancient castle known for its defensive role through a guided tour that will take you through both the interior and exterior areas. Guided tour schedule: Saturday, the 19th, 11:00 a.m. 12:00 p.m., 2:00 p.m. 3:00 p.m., 3:30 p.m. 4:30 PM 5:00 PM, 5:00 PM 6:00 PM Sunday, the 20th 11:00 AM 12:00 PM, 2:00 PM 3:00 PM, 3:30 PM 4:30 PM 5:00 PM 6:00 PM Free, limited to 12 people per tour. Registration required. The outdoor areas (park and garden) are open to the public on both days.

L’événement Visite guidée d’un château Journées Européennes du Patrimoine Clavy-Warby a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme