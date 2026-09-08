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Visite guidée d’un Moulin, Moulin d’Heucheloup, Begnécourt

samedi 19 septembre 2026 · Moulin d'Heucheloup · Begnécourt

Visite guidée d’un Moulin, Moulin d’Heucheloup, Begnécourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Moulin d'Heucheloup
Adresse
40 Route de Mirecourt 88270 Begnecourt
Ville
88270 Begnécourt
Département
Vosges
Tarif
limités à 20 personnes

Visite guidée d’un Moulin Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h00 Moulin d’Heucheloup Vosges

limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du moulin et marché bio.
La visite du moulin est gratuite, mais sur réservation à 10h30, 11h30, 15h et 16h. Places limitées à 20 personnes.

Moulin d’Heucheloup 40 Route de Mirecourt 88270 Begnecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est 03 29 36 64 82 https://moulin-heucheloup.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 36 64 82 »}] Parking sur place
Journées européennes du patrimoine

©Moulin d’Heucheloup

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