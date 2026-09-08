Visite guidée d’un Moulin, Moulin d’Heucheloup, Begnécourt
samedi 19 septembre 2026 · Moulin d'Heucheloup · Begnécourt
Informations pratiques
Visite guidée d’un Moulin Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h00 Moulin d’Heucheloup Vosges
limités à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite du moulin et marché bio.
La visite du moulin est gratuite, mais sur réservation à 10h30, 11h30, 15h et 16h. Places limitées à 20 personnes.
Moulin d’Heucheloup 40 Route de Mirecourt 88270 Begnecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est 03 29 36 64 82 https://moulin-heucheloup.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 36 64 82 »}] Parking sur place
Journées européennes du patrimoine
©Moulin d’Heucheloup
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