Visite guidée d’un Moulin, Moulin d’Heucheloup, Begnécourt

Informations pratiques

Visite guidée d’un Moulin Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h00 Moulin d’Heucheloup Vosges

limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du moulin et marché bio.

La visite du moulin est gratuite, mais sur réservation à 10h30, 11h30, 15h et 16h. Places limitées à 20 personnes.

Moulin d’Heucheloup 40 Route de Mirecourt 88270 Begnecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est 03 29 36 64 82 https://moulin-heucheloup.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 36 64 82 »}] Parking sur place

Journées européennes du patrimoine

©Moulin d’Heucheloup