Visite guidée d’un vieux quartier d’Hérouville Montmorency | Journées du Patrimoine Centre Jean XXIII Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Visite guidée d’un vieux quartier d’Hérouville Montmorency | Journées du Patrimoine

Centre Jean XXIII Avenue du connétable Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:15:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade commentée dans un vieux quartier d’Hérouville et projection d’un diaporama avec Bernard Chéreau, photographe et historien de la photographie à l’issue de la balade.

Durée 2h15, RDV parking centre Jean XXIII, 20 pers. max.

Balade commentée dans un vieux quartier d’Hérouville et projection d’un diaporama avec Bernard Chéreau, photographe et historien de la photographie à l’issue de la balade.

Durée 2h15, RDV parking centre Jean XXIII, 20 pers. max. .

Centre Jean XXIII Avenue du connétable Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie joel.letensorer@orange.fr

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English : Visite guidée d’un vieux quartier d’Hérouville Montmorency | Journées du Patrimoine

A guided walk through an old neighbourhood of Hérouville, followed by a slideshow presentation with Bernard Chéreau, photographer and historian of photography, at the end of the walk.

Duration: 2 hours 15 minutes. Meet at the Jean XXIII Centre car park. Maximum 20 people.

L’événement Visite guidée d’un vieux quartier d’Hérouville Montmorency | Journées du Patrimoine Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer