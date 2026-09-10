Visite guidée d’un village vosgien, Eglise Saint-Mathieu, Romont
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Mathieu · Romont
Informations pratiques
Visite guidée d’un village vosgien Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Mathieu Vosges
Départ de l’église toutes les 30 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée où, à chaque étape, une ou plusieurs oeuvres d’artistes locaux seront présentées (peintures et photographies).
Organisée par la commune de Romont.
Eglise Saint-Mathieu 9 rue du Génie 88700 Romont Romont 88700 Vosges Grand Est
Visite guidée où, à chaque étape, une ou plusieurs oeuvres d’artistes locaux seront présentées (peintures et photographies).
©2c2r