Visite guidée d’un village vosgien, Eglise Saint-Mathieu, Romont

Informations pratiques

Visite guidée d’un village vosgien Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Mathieu Vosges

Départ de l’église toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée où, à chaque étape, une ou plusieurs oeuvres d’artistes locaux seront présentées (peintures et photographies).

Organisée par la commune de Romont.

Eglise Saint-Mathieu 9 rue du Génie 88700 Romont Romont 88700 Vosges Grand Est

Visite guidée où, à chaque étape, une ou plusieurs oeuvres d’artistes locaux seront présentées (peintures et photographies).

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