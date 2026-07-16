Visite guidée d’une ancienne plâtrière (versant sud du massif du Sédour), Plâtrières de Surba, Surba

Informations pratiques

Visite guidée d’une ancienne plâtrière (versant sud du massif du Sédour) Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Plâtrières de Surba Ariège

Gratuit. Sur réservation. Visite à pied, accessible à tous mais non praticable pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la découverte de l’or blanc du Tarasconnais

Retenu par la Fondation du patrimoine, ce site remarquable vous invite à découvrir une page importante de l’histoire industrielle du Tarasconnais.

Au pied du massif du Sédour, sur la commune de Surba, se trouvent les vestiges d’une ancienne usine à plâtre qui, jusqu’en 1957, exploitait un vaste gisement de gypse. Le site est composé de plusieurs bâtiments, dont des fours droits uniques en France, des silos de stockage et des galeries d’exploitation.

Ce patrimoine, unique en Tarasconnais, témoigne d’une activité florissante : aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, le territoire comptait 25 usines plâtrières réparties sur 10 communes. Il n’en reste malheureusement aujourd’hui que trois, dans un état de conservation très dégradé.

Mobilisées pour sa sauvegarde, la commune de Surba et l’association « Autour du Sédour » poursuivent un beau projet de valorisation. Une fois réhabilitée, l’usine de Surba pourra accueillir des animations culturelles permettant de faire découvrir ce lieu au public.

Venez découvrir ce site remarquable lors d’une visite guidée par l’association. Un atelier de fabrication et de moulage de plâtre est également proposé sur place, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Plâtrières de Surba Route du col de Port, 09400 Surba Surba 09400 Ariège Occitanie 05 61 05 88 57 06 70 89 32 53 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/platrieres-de-surba [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 89 32 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-autourdusedour@orange.fr »}] À la base du massif du Sédour se trouvent des vestiges d’une ancienne usine plâtrière qui jusqu’en 1957 exploitait un gisement de gypse.

Construite sur les terres du massif du Sédour, la commune de Surba s’élève en effet au-dessus d’un vaste gisement de gypse. Il est composé de bâtiments tels que des fours droits uniques en France, des silos de stockage et des galeries d’exploitation. Ce patrimoine unique en Tarasconnais comptait, aux XIXe et XXe siècles, 25 usines plâtrières réparties sur 10 communes. Il n’en reste malheureusement aujourd’hui que trois, dans un état de conservation très dégradé.

Mobilisée pour sa sauvegarde, la commune est à l’initiative d’un beau projet de valorisation : une fois réhabilitée l’usine de Surba accueillera des animations culturelles pour découvrir le lieu. Ce nouveau pôle culturel dynamisera le territoire et valorisera le patrimoine industriel local. À droite en bordure de la route du col de Port. Parking.

A la découverte de l’or blanc du Tarasconnais.

©Autour du Sédour