Visite guidée D’une cave à l’autre 5-7 rue Lagréou Bayonne
Visite guidée D’une cave à l’autre 5-7 rue Lagréou Bayonne jeudi 20 août 2026.
Bayonne
Visite guidée D’une cave à l’autre
5-7 rue Lagréou 5-7 Rue Lagréou Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrmoine inattendu…
Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur l’histoire et les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave CIAP. .
5-7 rue Lagréou 5-7 Rue Lagréou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée D’une cave à l’autre
L’événement Visite guidée D’une cave à l’autre Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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