Visite guidée Les Arènes en coulisse Entrée des arènes Bayonne

Bayonne

Visite guidée Les Arènes en coulisse

Entrée des arènes Avenue des fleurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le guide vous raconte la tradition taurine de Bayonne et vous fait découvrir l’architecture de la Plaza de Toros bâtie en 1893. Un spécialiste taurin vous révèle ensuite les clés de compréhension de ce monde en vous faisant partager l’esprit des lieux. .

Entrée des arènes Avenue des fleurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les Arènes en coulisse

L’événement Visite guidée Les Arènes en coulisse Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne